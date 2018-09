Усик перед встречей с Беллью прошел допинг-тест (Видео)

Абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО), который сейчас находится в Лондоне, сдал тест WADA (Всемирное антидопинговое агентство), сообщает luckypunch.

«We always for clean sport @Vada_Testing made a visit this morning to see Olexandr USYK» - @KlimasBoxing #vada #london #cleansport #klimasmanagement @usykaa pic.twitter.com/zV5qLkaMAG

— UkraineAtamansBoxing (@UkraineAtamans) 22 сентября 2018 г.