Усик перед встречей с Беллью прошел допинг-тест (Видео)
Новости спорта: Александр Усик накануне боя Джошуа - Поветкин сдал тест WADA.
Абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО), который сейчас находится в Лондоне, сдал тест WADA (Всемирное антидопинговое агентство), сообщает luckypunch.
«We always for clean sport @Vada_Testing made a visit this morning to see Olexandr USYK» - @KlimasBoxing #vada #london #cleansport #klimasmanagement @usykaa pic.twitter.com/zV5qLkaMAG
— UkraineAtamansBoxing (@UkraineAtamans) 22 сентября 2018 г.
Об этом в своем Instagram сообщил менеджер боксера Эгис Климас, опубликовав соответствующее видео.
Александр Усик, напомним, прибыл в Лондон на бой Энтони Джошуа (21-0, 20 KO) - Александр Поветкин (34-1, 24 КО). Кроме того, в этом же шоу украинец проведет первую дуэль взглядов со своим будущим соперником - британцем Тони Беллью (30-2-1, 20 KO).