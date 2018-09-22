Усик перед встречей с Беллью прошел допинг-тест (Видео)

Абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО), который сейчас находится в Лондоне, сдал тест WADA (Всемирное антидопинговое агентство), сообщает luckypunch.

Об этом в своем Instagram сообщил менеджер боксера Эгис Климас, опубликовав соответствующее видео.

Александр Усик, напомним, прибыл в Лондон на бой Энтони Джошуа (21-0, 20 KO) - Александр Поветкин (34-1, 24 КО). Кроме того, в этом же шоу украинец проведет первую дуэль взглядов со своим будущим соперником - британцем Тони Беллью (30-2-1, 20 KO).