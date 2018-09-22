Джошуа - Поветкин: онлайн-трансляция боя

22 сентября в Лондоне состоится чемпионский бой в супертяжелом весе между британским боксером Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО). Поединок пройдет на стадионе "Уэмбли".

28-летний Энтони Джошуа провел 21 бой в профи и не знает поражений. В том числе отправил на пенсию Владимира Кличко.

А вот 39-летний Александр Поветкин потерпел единственное поражение в карьере именно от Кличко. Остальные 34 боя выиграл.

У букмекеров фаворит встречи – чемпион. Коэффициент на победу Джошуа составляет всего 1.11, тогда как на победу Поветкина он равен 8.15, а на ничью – 34.

Главный поединок на "Уэмбли" Джошуа – Поветкин ожидается ближе к полуночи по киевскому времени.

21:30 Боксеры прибыли на место боя

Накануне боя украинский чемпион в тяжелом весе Александр Усик засветился в ролике военно-патриотического клуба из России, который поддерживает сепаратистов из Донбасса. Усик выступил в поддержку Поветкина в предстоящем поединке.

Кстати, во время боксерского вечера Усик проведет дуэль взглядов с Тони Беллью, их бой состоится 10 ноября в Манчестере.