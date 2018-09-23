Джошуа нокаутировал Поветкина

22 сентября на стадионе "Уэмбли" (Лондон, Великобритания) чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO британец Энтони Джошуа защищал свои титулы в бою против россиянина Александра Поветкина. Бой завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 7-м раунде. Эта победа стала 22-й в карьере британца (21 нокаутом).

Первый раунд начался с разведки, боксеры нащупывали свою дистанции. А под самый конец раунда Поветкину удалась серийная атака, заставшая чемпиона врасплох. Второй и третий раунд прошли в схожей манере: Джошуа работал одиночными ударами, а россиянину раз за разом удавались серийные атаки. В 4-м раунде у "Витязя" появилось рассечение над левым глазом, Поветкин "ответил" британцу, разбив ему нос. В 7-м раунде Поветкин пропустил сильнейший удар и Энтони принялся добивать россиянина. Сначала Александр оказался в нокдауне. Поднявшись,Поветкину не удалось уйти в глухую оборону и рефери остановил бой после одностороннего избиения.

Напомним, оба боксера ранее встречались с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко. В 2013 году Доктор Стальной Молот уверенно победил россиянина единогласным решением судей. А в 2017 году Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде победил украинца и завершил многолетнюю карьеру Владимира Кличко.