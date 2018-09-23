Поветкину понадобилась первая помощь после тяжелейшего нокаута от Джошуа

В Лондоне, на арене «Уэмбли» завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, который завершился победой британца нокаутом в 7-м раунде.

Российскому бойцу после нокаута потребовалась первая помощь, он дышал в кислородную маску.

Стоит отметить, что это поражение стало для Поветкина первым нокаутом и вторым в карьере при 35 победах (24 — нокаутом). Британский боксёр одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21 — нокаутом).