Джошуа - Поветкин: видео брутального нокаута

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа сохранил чемпионские пояса по версиям IBO, WBA, IBF, WBO. На лондонском "Уэмбли" Джошуа встречался с претендентом на титулы россиянином Александром Поветкиным. После более-менее равного стартового отрезка поединка, россиянина на большее не хватило. Он слишком выдохся и стал легкой добычей в седьмом раунде. Сначала мощное попадание Джошуа свалило Поветкина с ног. В принципе, уже тогда подыматься россиянину смысла не было, но Александр решил продолжить бой после нокдауна. И логично, что все закончилось быстрым и болезненным нокаутом.

Povetkin never been KO’d in his career. One fight with Anthony Joshua: pic.twitter.com/ErnVe6mojR

