Спорт, Бокс https://telegraf.com.ua/sport-cat/boks/4521614-dzhoshua-povetkin-statistika-udarov.html
Джошуа - Поветкин: статистика ударов
Новости спорта: Джошуа выбросил почти вдвое больше ударов, а Поветкин почти не работал джебом.
Чемпион мира по версии WBA Super/WBO/IBF/IBO британец Энтони Джошуа одержал победу над Александром Поветкиным отправив его в тяжелый нокаут в седьмом раунде.
Смотрите статистику ударов боя Джошуа - Поветкин:
Смотрите также видео нокаута боя Джошуа - Поветкин, а также полное видео боя.
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