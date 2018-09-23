Джошуа - Поветкин: статистика ударов

Чемпион мира по версии WBA Super/WBO/IBF/IBO британец Энтони Джошуа одержал победу над Александром Поветкиным отправив его в тяжелый нокаут в седьмом раунде.

Смотрите статистику ударов боя Джошуа - Поветкин:

Смотрите также видео нокаута боя Джошуа - Поветкин, а также полное видео боя.