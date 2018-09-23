День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Джошуа нокаутировал Поветкина
Джошуа нокаутировал Поветкина
Новости: Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов
Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов
Новости: Гвоздик - Стивенсон: где и когда состоится чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: где и когда состоится чемпионский бой
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Усик - о бое Джошуа и Поветкина на Уэмбли

Александр Усик
10:29 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Александр Усик еще раз заявил о желании встретиться с Энтони Джошуа.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик присутствовал на поединке Энтони Джошуа против Александра Поветкина. В подтрибунных помещениях Уэмбли Усик успел дать короткое интервью журналисту iFL TV.

На вопрос интересен ли бой против Джошуа, Усик ответил "Конечно! Я буду с ним боксировать, понял?".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Поветкин, Александр Усик, Бокс, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Джошуа - Поветкин: события боя Усик побывал на Уэмбли перед боем Джошуа - Поветкин Промоутер: Не стоит откладывать организацию боя Джошуа - Уайлдер

Последние новости

Дэвид Хэй - о бое Джошуа - Поветкин на Уэмбли Лили-Роуз Депп шокировала публику выбранным образом для кинофестиваля Поветкин впервые проиграл нокаутом
Сегодня читают в спорте
01 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
02 Джошуа нокаутировал Поветкина
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Поветкин прокомментировал поражение от Джошуа
05 Джошуа - Поветкин: видео брутального нокаута
Новости сегодня
10:33 Врачи выяснили, что поможет снизить уровень смертности
10:20 Осенний маникюр 2018: роскошные идеи дизайна ногтей со стразами (Фото)
10:20 Госкомтелерадио не пустил в Украину 5 пропагандистских книг из РФ
10:13 Полузащитник Шахтера продолжит карьеру в Александрии
10:05 В Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Итоги дня 22 сентября: хутор Вольный под контролем Украины, стычка в Одессе, победа Джошуа
Главные новости 22 сентября
Новости: Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Новости: Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Новости: Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь