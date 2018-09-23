Спорт, Бокс https://telegraf.com.ua/sport-cat/boks/4521838-usik-o-boe-dzhoshua-i-povetkina-na-uembli.html
Усик - о бое Джошуа и Поветкина на Уэмбли
10:29 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Александр Усик еще раз заявил о желании встретиться с Энтони Джошуа.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик присутствовал на поединке Энтони Джошуа против Александра Поветкина. В подтрибунных помещениях Уэмбли Усик успел дать короткое интервью журналисту iFL TV.
На вопрос интересен ли бой против Джошуа, Усик ответил "Конечно! Я буду с ним боксировать, понял?".
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