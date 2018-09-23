Усик - о бое Джошуа и Поветкина на Уэмбли

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик присутствовал на поединке Энтони Джошуа против Александра Поветкина. В подтрибунных помещениях Уэмбли Усик успел дать короткое интервью журналисту iFL TV.

На вопрос интересен ли бой против Джошуа, Усик ответил "Конечно! Я буду с ним боксировать, понял?".