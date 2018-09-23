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Джошуа поблагодарил Поветкина за бой (Видео)

Энтони Джошуа
17:28 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Джошуа

Новости спорта: Энтони Джошуа зашел в раздевалку к Александру Поветкину и поблагодарил за бой.

В Лондоне на арене "Уэмбли"прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, который завершился победой Джошуа нокаутом в 7-м раунде.

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

После завершения поединка британец зашёл в раздевалку соперника поблагодарить за бой.

"Удачи, Поветкин. Всего наилучшего в будущем», — написал Джошуа в своём "твиттере».

Это поражение стало для Поветкина первым нокаутом и вторым в карьере при 35 победах (24 — нокаутом). Британский боксёр одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21 — нокаутом).

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Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

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