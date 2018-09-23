Джошуа поблагодарил Поветкина за бой (Видео)
Новости спорта: Энтони Джошуа зашел в раздевалку к Александру Поветкину и поблагодарил за бой.
В Лондоне на арене "Уэмбли"прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, который завершился победой Джошуа нокаутом в 7-м раунде.
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
После завершения поединка британец зашёл в раздевалку соперника поблагодарить за бой.
Udachi Povetkin. All the best for your future #AJBXNG pic.twitter.com/xu5U460xyj
— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 22 сентября 2018 г.
"Удачи, Поветкин. Всего наилучшего в будущем», — написал Джошуа в своём "твиттере».
Это поражение стало для Поветкина первым нокаутом и вторым в карьере при 35 победах (24 — нокаутом). Британский боксёр одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21 — нокаутом).