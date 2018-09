Джошуа поблагодарил Поветкина за бой (Видео)

В Лондоне на арене "Уэмбли"прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, который завершился победой Джошуа нокаутом в 7-м раунде.

После завершения поединка британец зашёл в раздевалку соперника поблагодарить за бой.

Udachi Povetkin. All the best for your future #AJBXNG pic.twitter.com/xu5U460xyj

— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 22 сентября 2018 г.