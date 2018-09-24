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Беллью рассказал, что говорил Усику во время битвы взглядов в Лондоне

Тони Беллью
12:20 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Тони Беллью рассказал, какие слова сказал Усику перед дуэлью взглядов.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провел битву взглядов со своим будущим соперником Тони Беллью, бой с которым состоится 10 ноября в Манчестере.

Британец рассказал, что успел сказать украинскому чемпиону перед дуэлью взглядов.

"Я сказал ему в лицо: "Ты ничто, я ничего не боюсь, я не боюсь тебя, я не испытываю к тебе восхищения, и 10 ноября я ударю тебя по лицу так сильно, как только смогу", - цитирует Беллью givemesport.com.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью.
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