Беллью рассказал, что говорил Усику во время битвы взглядов в Лондоне

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провел битву взглядов со своим будущим соперником Тони Беллью, бой с которым состоится 10 ноября в Манчестере.

Британец рассказал, что успел сказать украинскому чемпиону перед дуэлью взглядов.

"Я сказал ему в лицо: "Ты ничто, я ничего не боюсь, я не боюсь тебя, я не испытываю к тебе восхищения, и 10 ноября я ударю тебя по лицу так сильно, как только смогу", - цитирует Беллью givemesport.com.