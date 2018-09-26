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Слова Ломаченко и Педрасы перед боем 8 декабря

Василий Ломаченко - Хосе Педраса
01:21 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец Василий Ломаченко обещает зрелище, Хосе Педраса - сюрприз.

Промоутерская компания Top Rank сегодня официально объявила о том, что бой за объединение титулов в легком весе между чемпионом мира по версии WBA украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой пройдет 8 декабря в Нью-Йорке. Оба участника боя уже дали свои комментарии по этому поводу:

Василий Ломаченко: "Я готов драться с отличным соперником, коим является Хосе Педраса. Моей целью всегда было объединение титулов, и Педраса стоит на моем пути к этой цели. Фаны в Нью-Йорке особенные, они настоящие любители бокса, и я уже не могу дождаться возможности подарить им еще одно зрелищное выступление".

Последний бой Педрасы - соперника Ломаченко (Видео)

Хосе Педраса: "Я благодарен за предоставленную мне возможность провести объединительный бой, ведь во втором полулегком весе я не получил шанса на объединение титулов. В этом же дивизионе я достигну своей цели, и сделаю это в бою против одного из лучших боксеров мира. Ожидайте сюрприза 8 декабря!"

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хосе Педраса.
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