Боксер убежал с ринга сразу после нокдауна (Видео)

Несколько недель назад мир бокса был шокирован уходом с ринга американского супертяжеловеса Кертиса Харпера в бою с нигерийским нокаутером Эфе Аджагбой сразу после стартового гонга, а в минувший уик-энд что-то похожее сотворил другой американский боксер боксер — Кэйвэнн Систранк.

В бою с Сивеллом Хасаном Систранк покинул ринг, а затем и арену, сразу же после того, как в середине третьего раунда оказался в нокдауне.