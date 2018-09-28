Рейтинговый комитет WBC начал работу в Киеве

56-й Конгресс Всемирного боксерского совета, который пройдет в Киеве, официально откроется 1 октября, однако некоторые комитеты WBC уже вовсю работают в столице Украины.

Так, в Киеве уже находится рейтинговый комитет WBC, который начал свою работу. Ожидается, что новые рейтинги организации будут готовы к субботе, а во вторник они будут официально опубликованы, а также во вторник будут названы обязательные претенденты на титулы WBC в каждой весовой категории.