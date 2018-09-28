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Бокс. Шикарная концовка 2018 года для Украины: четыре чемпионских боя

Смотрите фото (4)
Гвоздик - Усик - Ломаченко - Деревянченко
16:17 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Коллаж Телеграф

Новости спорта: Сразу четыре чемпионских боя с участием украинцев ждем в концовке 2018-го года.

Под конец 2018 года нас порадуют сразу четыре чемпионских боя с участием украинцев. Помимо громкого поединка Александра Усика и Тони Беллью, нас ожидают поединки Василия Ломаченко после травмы и долгожданные чемпионские бои Сергея Деревянченко и Александра Гвоздика.

ДЕРЕВЯНЧЕНКО vs ДЖЕЙКОБС

27 октября

Поединок между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Дэниелом Джейкобсом за вакантный титул чемпиона IBF состоится в Нью-Йорке 27 октября.

Ранее IBF отобрала титул, который будет стоять на кону, у казахстанца Геннадия Головкина за отказ дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с Деревянченко, который был обязательным претендентом. Вместо Деревянченко Головкин уже сразился с Саулем Альваресом в реванше и потерпел первое поражение.

Телеканал HBO представил промо-видео боя, где показал самые яркие моменты поединков двух боксеров.

УСИК vs БЕЛЛЬЮ

10 ноября

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик свой следующий бой проведет 10 ноября. 

На "Манчестер Арене" Усик будет защищать чемпионские титулы WBC, IBF, WBA, WBO и пояс журнала The Ring. Бой украинца и Белью станет первым в истории за звание абсолютного чемпиона мира, который проводится на территории Великобритании. После этого боя Александр Усик может перейти в супертяжелый вес. Для Тони Беллью этот бой, скорее, станет последним - он пообещал завершить карьеру.

ГВОЗДИК vs СТИВЕНСОН

1 декабря

Бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) и украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) назначен официально.

Поединок, как и планировалось, состоится 1 декабря на арене Centre Videotron в Квебеке, Канада. 65% гонорара достанутся Адонису Стивенсону, остальные 35% отойдут команде Гвоздика.

Транслятором боя будет телеканал Showtime. В этот день также состоится поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО) и Тайсоном Фьюри (27-0, 19 КО), что может еще сместить дату боя Гвоздик - Стивенсон. Таким образом, бой Стивенсон – Гвоздик может состояться раньше, чтобы поединки не совпадали по времени, сообщает ESPN.

ЛОМАЧЕНКО vs ПЕДРАСА

8 декабря

Ближайший бой Ломаченко против Педраса состоится 8 декабря 2018 года. Пройдет он в Нью-Йорке. На кону будут стоять два чемпионских пояса в легком весе: WBA (Ломаченко) и WBO (Педраса).

Бой на арене «Мэдисон Сквер Гарден» станет главным событием вечера. В этом поединке оба боксера впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе. Ломаченко проведет третий бой в театре Madison Square Garden. Ранее он побеждал здесь Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Александр Усик, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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