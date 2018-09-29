Катмен Усика выиграл второй финал Всемирной боксерской Суперсерии подряд

Катмен абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Расс Анбер выиграл и второй финал Всемирной суперсерии бокса, сообщает Xsport.

21 июля Анбер был в углу Усика и помог украинцу стать первым в истории обладателем трофея Мохаммеда Али после победы над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО), а 28 сентября помогал британцу Каллуму Смиту (25-0, 18 КО), который в финале WBSS в суперсреднем весе нокаутировал Джорджа Гроувза и забрал у соотечественника пояс WBA Super.