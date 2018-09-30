Виталий Кличко о встрече с Ленноксом Льюисом в Киеве

"Вечный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какой будет его встреча с бывшим соперником в ринге, а ныне другом и приятелем – Ленноксом Льюисом – во время 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета, который с 30 сентября по 5 октября пройдет в столице Украины.

По словам Виталия, формат предстоящего рандеву будет неожиданным, однако и расскрывать всех секретов мэр не стал. "Было много разных предположений, — отметил мэр Киева. – Пока могу сказать, что это будет необычное рандеву. Мы готовим встречу в интересном формате, которого еще не было. Но пусть останется интрига и будет маленький сюрприз. Леннокс готов, я тоже. Так что, чуть подождите".