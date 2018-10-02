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Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса

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10:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: kiev.klichko.org

Новости спорта: Легендарные украинские боксеры вошли в историю как братья-чемпионы с наибольшим количеством боев.

Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев.

Об этом сообщается на сайте мэра Киева Виталия Кличко.

"Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев. Об этом объявили на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который сегодня открылся в Киеве", - отмечается в сообщении.

"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд - это рекорд всех, кто поддерживал братьев-Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - сказал вечный чемпион WBC Виталий Кличко.

Напомним, с 1 по 5 октября в Киеве проходит Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). В столицу Украины прибыли мировые легенды бокса Леннокс Льюис, Эрик Моралес, Эвандер Холифилд и другие легендарные боксеры. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехали около 700 участников из 166 стран.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

Также следует отметить, что на новом чемпионском поясе WBC появится флаг Украины.

На торжественной церемонии открытия 56-го конгресса Всемирной боксерской организации, который начался в Киеве, президент организации Маурисио Сулейман представил новый чемпионский пояс WBC.

Пояс Сулейман вручил "вечному" чемпиону мира по версии организации в супертяжелом весе, мэру Киева Виталию Кличко.

Отвечая на вопрос, будет ли флаг Украины представлен на всех чемпионских поясах WBC, президент Всемирного боксерского совета ответил: "Да, на всех поясах, которые будут вручаться".

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