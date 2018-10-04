Уайлдер - Фьюри: боксеры едва не подрались в Лос-Анджелесе (Видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер и претендент на его титул Тайсон Фьюри провели заключительную пресс-конференцию. На этот раз весь накал страстей ощутил Лос-Анджелес.

Боксеры, как всегда, не сдерживали эмоций во время общения на сцене и снова устроили потасовку, в которой пришлось участвовать обеим командам бойцов.

Отметим, что прошлая пресс-конференция также едва не закончилась дракой.