Бокс. Украинец Сиренко сразится с аргентинцем Росси

Следующим соперником перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (9-0, 8 КО) станет двухметровый аргентинец Рохелио Омар Росси (20-6-1, 13 КО), который семь лет назад сражался за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе с немецким боксером Марком Хуком и был нокаутирован им в шестом раунде.

Бой Владислава Сиренко с Рохелио Омаром Росси состоится 21 октября в столице ЮАР Претории.