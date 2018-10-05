Бокс. Украинец Сиренко сразится с аргентинцем Росси
Новости спорта: 21 октября украинец Владислав Сиренко вернется на ринг.
Следующим соперником перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (9-0, 8 КО) станет двухметровый аргентинец Рохелио Омар Росси (20-6-1, 13 КО), который семь лет назад сражался за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе с немецким боксером Марком Хуком и был нокаутирован им в шестом раунде.
Бой Владислава Сиренко с Рохелио Омаром Росси состоится 21 октября в столице ЮАР Претории.