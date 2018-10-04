Украинский боксер Постол узнал имя следующего соперника

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (29-2, 12 КО) проведет поединок против француза Мохамеда Мимуна (20-2, 2 КО), сообщается в официальном Твиттере WВС.

Данное решение было принято по итогам заседания комиссии WВС в рамках 56-го конгресса организации, который проходит в эти дни в Киеве. Этот бой пройдет в андекарде поединка между венесуэльцем Хорхе Линаресом (45-4, 28 КО) и американцем Эдриеном Броунером (33-3-1, 24 КО).

Напомним, предыдущий бой украинец провел 23 июня, в котором потерпел поражение от Джоша Тейлора (13-0, 11 КО).