Ломаченко о бое Нурмагомедов - Макгрегор

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко посетил главный бой UFC 229 Нурмагомедов – Макгрегор.

После окончания поединка украинец поделился впечатлениями, опубликовав пост в социальной сети Instagram:

"Все случилось так, как и должно было произойти. Мои поздравления в первую очередь отцу Хабиба, что воспитал настоящего воина и мужчину. Хабиб, от души поздравляю тебя и твою команду", – написал Хай-тэк.