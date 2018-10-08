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Рой Джонс принял участие в челлендже от Ломаченко

Рой Джонс
08:44 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-чемпион мира улучшил результат украинского легковеса в прыжках на скакалке.

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший (66-9-0, 47 КО) принял эстафету от обладателя пояса WBOв легком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) и поучаствовал в челлендже украинца Loma Jump Rope Challenge.

При этом 49-летний Джонс сумел улучшить достижение украинца в прыжках со скакалкой.

 
 
 
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20 second instagram jump rope challenge accepted from @lomachenkovasiliy. I’m sending it to @russanber @spiderandersonsilva @anthony_joshua #lomachallenge @ali_zh

Публикация от Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial)

Напомним, что суть челленджа заключается в том, чтобы прыгнуть как можно больше раз через скакалку за 20 секунд. Ломаченко удалось сделать 50 прыжков.

Отметим, что следующий поединок украинец проведет 8 декабря в Нью-Йорке. Его соперником станет обладатель титула WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО).

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Рой Джонс.
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