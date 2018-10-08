Рой Джонс принял участие в челлендже от Ломаченко

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший (66-9-0, 47 КО) принял эстафету от обладателя пояса WBOв легком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) и поучаствовал в челлендже украинца Loma Jump Rope Challenge.

При этом 49-летний Джонс сумел улучшить достижение украинца в прыжках со скакалкой.

Напомним, что суть челленджа заключается в том, чтобы прыгнуть как можно больше раз через скакалку за 20 секунд. Ломаченко удалось сделать 50 прыжков.

Отметим, что следующий поединок украинец проведет 8 декабря в Нью-Йорке. Его соперником станет обладатель титула WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО).