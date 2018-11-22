Ломаченко продолжает подготовку к объединительному бою

Новости спорта: Василий Ломаченко продолжает готовится к объединительному бою.

8 декабря в Нью-Йорке состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой Ломаченко - Педраса. Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в том же весе Хосе Педрасой.

Василий Ломаченко сейчас проводит подготовительный лагерь к бою в Окснарде (Калифорния) и частенько делится фото и видео материалами с тренировок. Так, украинский чемпион выложил кадр со своей пробежки, на котором понятно что Хай-Тек находится в прекрасной форме за 3 недели до поединка.

Ранее Василий Ломаченко прокомментировал свое обидное поражение от Орландо Салидо. Украинец до сих пор считает, что не проиграл в том бою.