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Ломаченко продолжает подготовку к объединительному бою

Ломаченко продолжает подготовку к объединительному бою
17:05 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко продолжает готовится к объединительному бою.

8 декабря в Нью-Йорке состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой Ломаченко - Педраса. Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в том же весе Хосе Педрасой. 

Василий Ломаченко сейчас проводит подготовительный лагерь к бою в Окснарде (Калифорния) и частенько делится фото и видео материалами с тренировок. Так, украинский чемпион выложил кадр со своей пробежки, на котором понятно что Хай-Тек находится в прекрасной форме за 3 недели до поединка.

Ранее Василий Ломаченко прокомментировал свое обидное поражение от Орландо Салидо. Украинец до сих пор считает, что не проиграл в том бою.

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Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
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