Боксер Деревянченко посетит бой Ломаченко - Педраса

Новости спорта: Сергей Деревянченко планирует посетить бой свой соотечественника Василия Ломаченко против Хосе Педрасы.

Экс-претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) посетит бой соотечественник Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) против пуэрториканца Хосе Педрасы (25-1, 12 КО), на кону которого будут стоять титулы WBA и WBO в легком весе.

Об этом Luckypunch.net стало известно из собственных источников.

Напомним, также на бой должен отправится абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО).

Напомним, в октябре Сергей Деревянченко проиграл титульный бой Дэниэлу Джекобсу.