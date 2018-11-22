Новости спорта: Энтони Джошуа вернулся к работе в тренажерном зале после отдыха.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа возобновил тренировки после отпуска. В соцсетях появилось видео, где британец приседает со штангой:

Напомним, Энтони Джошуа 22 сентября в своем последнем бою победил россиянина Александра Поветкина. Поединок завершился техническим нокаутом в 7-м раунде. После своей победы AJ отправился в заслуженный отпуск, в ходе которого посетил Майами и Ямайку.

Отметим, уже стала дата возвращения Джошуа на ринг. Энтони проведет бой 22 апреля 2019 года на "Уэмбли". Ожидается, что британца обяжут провести защиту титула WBO, первым номером рейтинга которого является Диллиан Уайт. Кроме того, существует вероятность, что в 2019 году будет организован бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Уайлдер - Джошуа.