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Фьюри сделал неожиданное признание касательно Джошуа

Фьюри сделал неожиданное признание касательно Джошуа
20:09 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание касательно чемпиона мира Энтони Джошуа и его промоутера Эдди Хирна.

Тайсон Фьюри озадачил боксерское комьюнити своими не типичными положительными отзывами о действующем чемпионе.

В комментарии Fighting Sprits Podcast 30-летний боксер назвал Эдди Хирна забавным, харизматичным, высоким, молодым и красивым. Кроме того, Цыганский Король отметил деловые качества менеджера и его успехи с Джошуа.

Также "досталось" чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. В частности, Фьюри вспомнил недавний бой Джошуа против россиянина Александра Поветкина, отметив высокий уровень оппозиции со стороны Витязя. Gipsy King считает Поветкина весьма серьезным соперником, ведь до боя с Джошуа он проиграл лишь раз в поединке с Владимиром Кличко, а Кличко проиграть - не зазорно. Фьюри считает Джошуа очень сильным бойцом, с мощнейшим ударом, однако, по мнению Тайсона, Джошуа не хватает его боксерских умений.

Напомним, 1 декабря Тайсон Фьюри проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC против американца Деонтея Уайлдера.

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