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Усик раскрыл имя своего тренера

Усик раскрыл имя своего тренера
21:46 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Усика

Новости спорта: Александр Усик прокомментировал свою подготовку к бою с Тони Беллью.

На официальном канале Youtube Александра Усика появилось интервью украинского чемпиона, который раскрыл некоторые подробности своей подготовки к бою с Тони Беллью. В частности, Усик рассказал, кто его готовил к бою с Беллью в Манчестере.

"Я начал сотрудничать с Юрием Ивановичем Ткаченко, я с этим тренером очень давно знаком, в любителях были в одной команде. Дениса Беринчика Юрий Иванович тренировал и плюс они очень хорошо общаются с Анатолием Николаевичем (Ломаченко). Он нам помогает. Ломаченко-старший помогал мне во всех моих поединках, помогал готовить на Гассиева и Беллью. Четко доносит, что нужно делать даже посредством мессенджеров", - рассказал чемпион.

Напомним, 10 ноября в Манчестере Александр Усик нокаутировал Тони Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. После победы Усик намерен подняться в весе, чтобы стать чемпионом мира и в хевивейте. Потенциальным соперником украинца в следующем бою является британец Диллиан Уайт, однако, он может отказаться драться против Александра ради более прибыльного боя с Джошуа (Уайт является обязательным претендентом на титул WBO Джошуа, - прим. ред.).

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IBF, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик, Юрий Ткаченко, Тони Беллью, Усик - Беллью, Александр Усик - Тони Беллью.
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