"Слезу пускал": Усик рассказал о подготовке к боям с Гассиевым и Беллью

Новости спорта: Александр Усик прокомментировал свою подготовку к бою с Тони Беллью, а также рассказал, зачем скрывал имя своего тренера перед боем с Муратом Гассиевым.

Чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о качестве своих спарринг-партнеров, которые помогали ему готовиться к бою с Тони Беллью.

"Мы познакомились с Маликом Скоттом в Америке, когда я готовился к Хантеру. Он спарринговал со мной достаточно много, 3 недели, наверное. Перед боем с Беллью он приехал ко мне на 3 недели. Малик - высочайший профессионал своего дела, вместе со мной садился и просматривал бои Беллью. Потом на спаррингах Скотт делал все точь в точь как Беллью. Если взять, например, других парней, то они просто приходили и мотались. Малик и еще один британец реально смотрели со мной поединки. Даже во время спаррингов телевизор был включен и во время "минуты отдыха" Малик смотрел, что он делает", - рассказал Усик.

Кроме того Усик сравнил тренировочные лагеря к боям с Гассиевым и Беллью.

"Второй лагерь наложился на первый. Первый лагерь был такой, что я даже ночью пару раз слезу пускал. Меня подтрясывало пару раз. Наверное, в этом и есть успех того, что ты делаешь".

Александр также объяснил, почему скрывал имя своего тренера, который готовил его к финальном бою WBSS с Гассиевым.

"Ну а зачем кому-то, что-то говорить. Лучше выполнитьи пускай об этом говорят, а самому кричать и бить себя в грудь - это ребячество. Тихонько молча выполняешь свою задачу и все", - рассказал Усик в интервью Youtube-каналу USYK17.

Напомним, 10 ноября в Манчестере Александр Усик нокаутировал Тони Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.