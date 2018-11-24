Усик рассказал, с кем было тяжелее: Гассиев - Беллью

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свои последние бои.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик в интервью своему официальному YouTube-каналу сказал, что с британцем Тони Беллью ему было боксировать сложнее, чем с россиянином Муратом Гассиевым:

"С Тони, наверное, было тяжелее, потому что в нем больше загадки, больше каких-то таких хитрых вещей. Мурат - молодой парень, Беллью старше, опытнее. Понятно, что это ощущается", - сказал Александр Усик.

Больше информации в видео интервью:

Напомним, Александр Усик летом победил Мурата Гассиева в Москве, а осенью Тони Беллью в Манчестере.