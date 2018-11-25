Бивол победил Паскаля в последнем бою на HBO

Новости спорта: Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил Жана Паскаля и защитил чемпионский титул WBA полутяжелом весе.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе российский боксер киргизского происхождения Дмитрий Бивол (15-0, 11 КО) уверенно защитил свой титул в бою с экс-чемпионом мира по версии WBC в этой же весовой категории канадцем Жаном Паскалем (33-6-1, 20 КО), победив его единогласным решением судей со счетом 119:109, 119:109 и 117:111.

В другом бою этого вечера российский супертяжеловес Сергей Кузьмин (14-0, 11 КО) одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде над американцем ЛаРоном Митчеллом (16-2, 14 КО).

Отметим, американский канал HBO ранее объявил об уходе из бокса, а вечер бокса Бивол - Паскаль стал последним в эфире телегиганта.