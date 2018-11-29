Гвоздик прибыл в Квебек на бой со Стивенсоном

Александр Гвоздик впервые получит шанс драться за звание чемпиона мира, и сделает это на главном ринге в Канаде. В Квебэке украинец будет драться против 41-летнего Адониса Стивенсона, который обещает отправить соперника в нокаут.
Временный чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик уже прилетел в Квебек на бой за регулярный пояс с Адонисом Стивенсоном.
Соответствующее фото появилось в Instagram.
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Этот чемпионский бой транслирует телеканал Интер. Начало боя запланировано на 01:20 (2 декабря).