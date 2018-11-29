Гвоздик прибыл в Квебек на бой со Стивенсоном

Новости спорта: Украинский боксер Александр Гвоздик прибыл в Канаду на чемпионский бой.

Александр Гвоздик впервые получит шанс драться за звание чемпиона мира, и сделает это на главном ринге в Канаде. В Квебэке украинец будет драться против 41-летнего Адониса Стивенсона, который обещает отправить соперника в нокаут.

Временный чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик уже прилетел в Квебек на бой за регулярный пояс с Адонисом Стивенсоном.

Соответствующее фото появилось в Instagram.

Этот чемпионский бой транслирует телеканал Интер. Начало боя запланировано на 01:20 (2 декабря).