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Фьюри: Кличко дважды ронял Уайлдера в спаррингах

Фьюри: Кличко дважды ронял Уайлдера в спаррингах
09:14 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм Фьюри

Новости спорта: Тайсон Фьюри считает, что его победа над Деонтеем Уайлдером не сравнится с победой над Владимиром Кличко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в одном из интервью после весьма оживленной вчерашней пресс-конференции, едва не закончившейся потасовкой, заявил, что победа 1 декабря над чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером не сравнится с его победой трехлетней давности над другим чемпионом мира в этом весе Владимиром Кличко.

"Даже близко нет, — приводит слова Фьюри talkSPORT. — Уайлдер ниже уровнем, чем Владимир Кличко. Из достоверных источников я слышал, что Кличко дважды ронял Уайлдера в спаррингах. Он вылетел с ринга и не смог продолжить спарринг. Кличко не мог даже коснуться меня перчаткой, не говоря уже о том, чтобы уронить".

Фьюри также предположил, что Уайлдер настолько разволновался, что пытался своим поведением на пресс-конференции спровоцировать его на агрессию.

"Я полагаю, он хотел, чтобы я ударил его, чтобы он мог избежать боя или получить с меня большой штраф. Но я не собирался этого делать, — цитирует Фьюри Sky Sports. — Это был просто бред на самом деле. Я сильно разочарован, что на таком высоком уровне все свелось к подобным вещам, подобной тактике. Приношу извинения за поведение обеих сторон, потому что страсти накалились, и ему нужно было что-то доказать".

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