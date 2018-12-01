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Хорн - Мандайн: брутальный нокаут в бою экс-чемпионов мира (Видео)

Хорн - Мандайн: брутальный нокаут в бою экс-чемпионов мира (Видео)
08:13 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: 30 ноября экс-чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн нокаутировал в первом раунде экс-двукратного чемпиона мира во втором среднем весе Энтони Мандайна.

Хорн уже в самом начале боя потряс 43-летнего Мандайна ударом справа, а в середине первого раунда догнал его в нейтральном углу и нанес хук левой в челюсть, после которого ветеран оказался на настиле ринга и не смог подняться.

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Поединок проходил в рамках договорного веса до 71 кг, и Хорн в послематчевом интервью заявил, что вполне может продолжить свою карьеру в первом среднем весе, если у него не будет интересных вариантов в прежней весовой категории.

Что касается Мандайна, то он после боя пообещал завершить боксерскую карьеру.

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Бокс, Видео, Нокаут, Новости бокса, Джефф Хорн, Джефф Хорн - Энтони Мандайн, Энтони Мандайн.
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