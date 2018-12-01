Скачать
Суббота, 01.12.2018
Фьюри намного перевесил Уайлдера
Фьюри намного перевесил Уайлдера
Хорн - Мандайн: брутальный нокаут в бою экс-чемпионов мира (Видео)
Хорн - Мандайн: брутальный нокаут в бою экс-чемпионов мира (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира

Уайлдер - Фьюри: где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей

Уайлдер - Фьюри: где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей
09:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер showtimeboxing

Новости спорта: Утром 2 декабря (по киевскому времени) состоится долгожданный бой Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри.

1 декабря в американском Лос-Анджелесе состоится масштабный вечер профи-бокса, главным событием которого станет супер бой супертяжеловесов Уайлдер - Фьюри. Американский чемпион мира в хэвивейте по версии WBC будет защищать свой титул в поединке против небитого экс-чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Тайсона Фьюри.

Фьюри намного перевесил Уайлдера

В послужном списке 30-летнего Фьюри 27 боев, в которых он добыл 27 побед (19 нокаутом) Отметим, британец в ноябре 2015 году прервал 11-летнее "правление" Владимира Кличко в супертяжелом весе. 33-летний Bronze Bomber, в свою очередь, провел на профи-ринге 40 боев (39 побед нокаутом).

В прямом эфире в Украине бой Уайлдер - Фьюри покажет телеканал "Интер". Начало Большого бокса 2 декабря в 6:30 по киевскому времени.

Накануне боя Уайлдер и Фьюри последний раз перед поединком встретились лицом к лицу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри, Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри, Фьюри - Уайлдер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер нашел очередного талантливого бразильца
02 Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
03 Уайлдер: Фьюри не побеждал Кличко
04 Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
05 Новичок Шахтера Сиприано рассказал, как отреагировал на первый снег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь