Уайлдер - Фьюри: где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей

Новости спорта: Утром 2 декабря (по киевскому времени) состоится долгожданный бой Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри.

1 декабря в американском Лос-Анджелесе состоится масштабный вечер профи-бокса, главным событием которого станет супер бой супертяжеловесов Уайлдер - Фьюри. Американский чемпион мира в хэвивейте по версии WBC будет защищать свой титул в поединке против небитого экс-чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Тайсона Фьюри.

В послужном списке 30-летнего Фьюри 27 боев, в которых он добыл 27 побед (19 нокаутом) Отметим, британец в ноябре 2015 году прервал 11-летнее "правление" Владимира Кличко в супертяжелом весе. 33-летний Bronze Bomber, в свою очередь, провел на профи-ринге 40 боев (39 побед нокаутом).

В прямом эфире в Украине бой Уайлдер - Фьюри покажет телеканал "Интер". Начало Большого бокса 2 декабря в 6:30 по киевскому времени.

Накануне боя Уайлдер и Фьюри последний раз перед поединком встретились лицом к лицу.