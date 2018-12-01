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Уайлдер - Фьюри: слова перед боем

Уайлдер - Фьюри: слова перед боем
10:19 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер showtimeboxing

Новости спорта: Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер прокомментировали свой ближайший поединока

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в одном из многочисленных интервью перед боем с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри заявил, что, несмотря на всю браваду, британец боится предстоящего поединка.

Фьюри намного перевесил Уайлдера

"Я много раз смотрел ему в глаза в ходе совместных мероприятий, и видел одно и то же. Даже вчера я увидел еще больше страха в его глазах, — сказал Уайлдер в интервью Fight Hub TV. — Тайсон Фьюри боится меня. Не важно, что он говорит, не важно, сколько раз он повторил, что получил психологическое преимущество передо мной. Они понимают, что не могут этого сделать. 40 побед, 39 нокаутом. Он напуган, он в ужасе, и так и должно быть. Будет брутальный нокаут. Это все, что я могу сказать".

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признает, что его соперник Деонтей Уайлдер обладает сильным разовым ударом, но полагает, что это достоинство не компенсирует многочисленные пробелы в его технике.

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"У него тяжелый удар, но в первых тридцати боях он не встретился ни с кем приличным. Конечно, можно нокаутировать только того, кто выходит против тебя на ринг, но если тебе подбирают слабых соперников, можно довести послужной список и до 100-0, — отметил Фьюри. — Его соперники, как и в случае с Майком Тайсоном, были напуганы и проигрывали еще до выхода на ринг. И потом они только искали, где бы им удобнее прилечь на настил. Если я не сумею побить Деонтея Уайлдера, значит я просто не так уж силен, — заявил экс-чемпион. — Если я не смогу победить, значит я не тот, кем себя считаю. Если я выиграю в близком бою, я буду считать это поражением, потому что меня такая победа не устроит. Как можно претендовать на величие, если ты не способен победить мешка, который машет руками как мельница?".

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