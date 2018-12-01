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Уайлдер - Фьюри: Усик дал прогноз на бой (Видео)

Уайлдер - Фьюри: Усик дал прогноз на бой (Видео)
22:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик дал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри.

1 декабря в американском Лос-Анджелесе состоится масштабный вечер профи-бокса, главным событием которого станет супер бой супертяжеловесов Уайлдер - Фьюри. Американский чемпион мира в хэвивейте по версии WBC будет защищать свой титул в поединке против небитого экс-чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Тайсона Фьюри. В послужном списке 30-летнего Фьюри 27 боев, в которых он добыл 27 побед (19 нокаутом) Отметим, британец в ноябре 2015 году прервал много-летнее "правление" Владимира Кличко в супертяжелом весе. 33-летний Bronze Bomber, в свою очередь, провел на профи-ринге 40 боев (39 побед нокаутом).

Уайлдер - Фьюри: где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дал прогноз на бой. Усик считает, что победит британец:

Накануне боя Уайлдер и Фьюри последний раз перед поединком встретились лицом к лицу.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Александр Усик, Уайлдер - Фьюри.
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