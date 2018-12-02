Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде

Новости спорта: В Квебеке завершился титульный бой Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон.

В ночь с первого на второе декабря на арене Centre Videotron в Квебеке (Канада) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Гвоздик - Стивенсон. Поединок проходил за чемпионский пояс WBC канадца в полутяжелом весе и завершился досрочной победой Гвоздика в 11-м раунде.

Бой проходил в весьма быстром темпе. С первых минут Адонис занял центр ринга, а Гвоздик демонстрировал отличную работу на ногах. В 3-м раунде "Гвоздь" отправил Стивенсона в нокдаун, однако, рефери его не засчитал. Бой был весьма близким: канадец здорово работал по корпусу, в то же время Гвоздик раз за разом доставал "Супермена" ударами в голову. Стивенсон, как и обещал до поединка, пытался закончить бой нокаутом: канадец на протяжении всей схватки выцеливал украинца. В 10-м раунде Александр пропустил тяжелейший удар, дотерпев до конца раунда за счет клинчей. В 11-м раунде Гвоздик "поймал" Стивенсона серией ударов, зажав того в углу. После добивания Стивенсон рухнул на канвас. Тяжелейший нокаут в тяжелейшем бою!

Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.