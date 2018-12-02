Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция боя

В ночь с 1 на 2 декабря в американском Лос-Анджелесе состоится чемпионский поединок в супертяжелом весе. Обладатель пояса по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер будет защищать титул в поединке против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.
УАЙЛДЕР vs ФЬЮРИ
Начало боя: ориентировочно 5:30
5:10 Пока идут бои андеркарта
Деонтей Уайлдер (40-0-0) — Тайсон Фьюри (27-0-0)
Джарретт Хард (22-0-0) — Джейсон Велборн (24-6-0)
Марк Энтони Баррига (9-0-0) — Карлос Ликона (13-0-0)
Луис Ортис (29-1-0) — Трэвис Кауффман (32-2-0)
4:35 Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прибыли на арену в Лос-Анджелесе.
Взвешивание
Накануне боя спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой Фьюри перевесил Уайлдера на 20 кг. Вес Фьюри составил – 116,3 кг, в то время как весы под непобежденным американцем показали – 96,3 кг.
ПРОМО
Букмекеры
Фаворитом считается Уайлдер, котировки на его победу – 1.53, на выигрыш Фьюри – 2,50, возможность ничьи – 34.00.
Гонорары
По данным британских СМИ за бой Уайлдер заработает 14 миллионов долларов, а Фьюри – 10 миллионов.
Как сообщила Спортивная комиссия штата Калифорния, гарантированный гонорар Уайлдера составит 4 миллиона долларов, Фьюри — 3 миллиона долларов. Однако оба боксера заработают гораздо больше после разделения прибыли от организации и доходов от продажи трансляций в системе Pay-Per-View. Ожидается, что заработок американца достигнет 14 миллионов долларов, а британца — 10 миллионов долларов.