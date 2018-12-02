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Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута

Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Смотреть видео нокаута в чемпионском бою Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон.

1 декабря в Квебеке украинский боксер-полутяж Александр Гвоздик добыл ярчайшую победу в своей  профессиональной карьере. Украинец нокаутировал канадского чемпиона Адониса Стивенсона и завоевал пояс WBC в полутяжелом весе. Лишь в чемпионском раунде "Гвоздь" сумел пробить оборону соперника.  В 11-м раунде после серии ударов 31-летний Гвоздик отправил 41-летнего Стивенсона в глубокий нокаут.

Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)

Видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон:

Напомним, Александр Гвоздик после своей победы над канадским "Суперменом" присоединился к когорте украинских чемпионом мира по боксу, где ему компанию составляют Александр Усик (абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе), Василий Ломаченко (чемпион WBA в легком весе), Артем Далакян (чемпион WBA в наилегчайшем весе).

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