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Российский боксер бросил вызов Гвоздику

Российский боксер бросил вызов Гвоздику
15:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Дмитрий Бивол нацелился на объединительный бой с Александром Гвоздиком.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о желании встретиться с новым чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком, отметив, что объединительные бои будут для него приоритетом.

Бивол - Паскаль. Видео боя

"Стивенсон — один из лидеров нашего веса, он всё равно остается интересен для проведения боя, его списывать со счетов нельзя. Думаю, публике будет интересно посмотреть бои с его участием. Но теперь в приоритете не Стивенсон, а Гвоздик. Пояс именно у украинца. Я говорил и говорю, что готов к объединению поясов", — приводит слова Бивола "Р-Спорт".

В ночь на 2 декабря (время киевское) Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона на вечере бокса в Квебеке и, таким образом, стал обладателем пояса по версии WBC в полутяжелом весе.

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