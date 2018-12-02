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Леннокс Льюис: Судьи подарили ничью Уайлдеру

Леннокс Льюис: Судьи подарили ничью Уайлдеру
16:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Льюис считает, что любому британцу тяжело приезжать в США, чтобы отвоевать пояс чемпиона мира.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал результат боя своего соотечественника Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером, который закончился вничью:

"Я увидел, как Тайсон Фьюри вернулся после употребления наркотиков, депрессии и двухлетнего перерыва в выступлениях и колоссальной сгонки веса, чтобы перебоксировать действующего чемпиона WBC, которому судьи подарили ничью. Я могу представить, что к реваншу он будет подготовлен еще лучше.

В целом же решение судей вернуло меня во времена моей первой встречи с Холифилдом. Вердикт лишь указывает на то, насколько тяжело британцу приезжать в США, чтобы отвоевать пояс чемпиона мира", - написал Леннокс Льюис на своей странице в Твиттере.

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