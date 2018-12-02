Леннокс Льюис: Судьи подарили ничью Уайлдеру

Новости спорта: Льюис считает, что любому британцу тяжело приезжать в США, чтобы отвоевать пояс чемпиона мира.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал результат боя своего соотечественника Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером, который закончился вничью:

I just saw @Tyson_Fury come back from drugs, depression, two years of inactivity and massive weight loss to outbox the WBC Heavyweight champion, who was gifted a draw! In a rematch, I can only imagine that he will be even better prepared. #WilderFury2 — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 2 декабря 2018 г.

"Я увидел, как Тайсон Фьюри вернулся после употребления наркотиков, депрессии и двухлетнего перерыва в выступлениях и колоссальной сгонки веса, чтобы перебоксировать действующего чемпиона WBC, которому судьи подарили ничью. Я могу представить, что к реваншу он будет подготовлен еще лучше.

В целом же решение судей вернуло меня во времена моей первой встречи с Холифилдом. Вердикт лишь указывает на то, насколько тяжело британцу приезжать в США, чтобы отвоевать пояс чемпиона мира", - написал Леннокс Льюис на своей странице в Твиттере.