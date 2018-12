Леннокс Льюис: Судьи подарили ничью Уайлдеру

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал результат боя своего соотечественника Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером, который закончился вничью:

I just saw @Tyson_Fury come back from drugs, depression, two years of inactivity and massive weight loss to outbox the WBC Heavyweight champion, who was gifted a draw! In a rematch, I can only imagine that he will be even better prepared. #WilderFury2

— Lennox Lewis (@LennoxLewis) 2 декабря 2018 г.