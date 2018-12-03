Новости спорта: Новоиспеченный чемпион мира по боксу Александр Гвоздик рассказал о ближайших планах.

Александр Гвоздик после победы над Адонисом Стивенсоном намерен отдохнуть и сейчас не готов назвать даже ориентировочную дату возвращения в ринг и возможных соперников.

«Хочется сейчас отдохнуть. Самые ближайшие планы - в субботу полечу поддерживать Васю Ломаченко в Нью-Йорк, а уже после этого будем думать».

«Сейчас я не знаю. Поговорю с менеджером, с промоутерами. Пока возьму тайм-аут, потому что даже не физически, а морально был тяжелый лагерь...у меня новый тренер, который много требует, и все это достаточно изматывает», - сказал Гвоздик.

Менеджер нового чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, Эгис Климас, рассказал в интервью boxingtalk.com о своих впечатлениях от боя с Адонисом Стивенсоном.

"Считаю, что он выступил очень хорошо. Он следовал всем инструкциям своего угла. Он "затянул" Стивенсона в поздние раунды, и сделал то, что предполагалось сделать. Его выступление продемонстрировало его способности, а победа не оставила сомнений в том, что он заслуживает чемпионского титула.

Я понимаю, чего сейчас все хотят от Гвоздика. Естественно, мы намерены обсуждать объединительные бои. Посмотрим, как пройдет бой Ковалев-Альварес. Дивизион на подъеме, на мой взгляд, тут много хороших соперников. Сейчас нам не надо думать об обязательной защите, мы несомненно хотим боев с хорошими соперниками с высокими местами в рейтингах. Думаю, Гвоздик долго будет чемпионом", - отметил Климас.