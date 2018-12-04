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Все украинские чемпионы мира по боксу

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Все украинские чемпионы мира по боксу
11:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Гвоздик стал чемпионом мира по боксу и за словами Ломаченко вошел в клуб чемпионов.

После победы Александра Гвоздика в Канаде Украина получила четвертого действующего чемпиона мира по боксу. Всего же за время независимости от Украины было 12 чемпионов мира по боксу.

Александр Гвоздик в Квебеке сумел в 11-м раунде сломить волю к победе Адониса Стивенсона и взял пояс WBC в полутяжелом весе. 

Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)

Александр Усик в этом году завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и успел защитить его в бою против Тони Белью.

Василий Ломаченко стал чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO летом 2014 года – уже в третьем бою на профессиональном ринге. С тех пор поднялся на две весовых категории выше, но крушить всех не перестал.

Артем Далакян стал первым украинским чемпионом мира в наилегчайшем весе и удерживает это звание до сих пор. 

Также чемпионами мира по боксу были: Виталий и Владимир Кличко, Владимир Сидоренко, Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Юрий Нужненко, Вячеслав Сенченко, Виктор Постол.

Рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии Boxrec:

После завоевания титула Александр Гвоздик вошел в топ-15 лучших боксеров мира (13-е место). Ломаченко в этом списке пятый, Усик - третий. Но после боя 8 декабря Василий Ломаченко может подняться в этом списке, если победит Хосе Педрасу.

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