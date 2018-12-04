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Уайлдер - Фьюри: какую выручку собрал бой

Уайлдер - Фьюри: какую выручку собрал бой
13:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: 3,5 миллиона долларов – выручка от продажи билетов на бой Уайлдер – Фьюри.

Состоявшийся в ночь с 1-го на 2-е декабря поединок между действующим чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и бывшим обладателем титулов в дивизионе, лишившимся своих поясов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного простоя, британцем Тайсоном Фьюри, стал одним из самых успешных для лос-анджелеской арены Staples Center.

По данным СМИ, бой, завершившийся вничью, посетили 17 698 зрителей. Выручка от билетов составила 3,5 миллиона долларов. Это третий и второй результат в истории арены Staples Center для всех событий, включая не связанные со спортом.

Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) за поединок в Лос-Анджелесе заработает 4 миллиона долларов, тогда как Тайсон Фьюри (29-0, 17 КО) – 3 миллиона. Помимо этого, оба боксера получат проценты от продажи билетов и платных телетрансляций.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Staples Center, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
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