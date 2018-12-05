Уайлдер: Я хочу и готов дать Фьюри еще одну возможность

Новости спорта: Деонтей Уайлдер намерен организовать еще один бой с Тайсоном Фьюри в ближайшее время.

После ничейного результата, зафиксированного в поединке Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри, американец сохранил титулы, однако не против еще раз выйти в ринг против англичанина.

При этом Уайлдер нацелен сделать это как можно быстрее, несмотря на возможность драться с Энтони Джошуа в апреле.

«Я хочу и готов дать Фьюри еще одну возможность. И хочу сделать это как можно быстрее. Это возможность и для него, и для болельщиков, поэтому хотелось бы все организовать быстро».

«Многие говорят, что я не хочу еще одного боя с Фьюри. Почему? Наоборот, я мотивирован и заряжен как никогда. Я никуда не убегаю и готов драться», - сказал Уайлдер.