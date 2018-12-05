Скачать
Среда, 05.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря

"Наш супергерой": Ломаченко посетил офис компании Marvel

&quot;Наш супергерой&quot;: Ломаченко посетил офис компании Marvel
19:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lomus_17

Новости спорта: В ближайший уик-энд Василий Ломаченко проведет чемпионский бой.

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко завершил свой тренировочный лагерь, посвященный бою против пуэрториканца Хосе Педрасы. После тяжелого тренировочного процесса у Василия появилось время на посещение разного рода мероприятий. В частности Хай-тэк посетил чемпионский бой Гвоздик - Стивенсон. Теперь, украинский чемпион встретился лицом к лицу с супергероями Marvel.

На одном из фото, выложенных в Сети, Василий позирует на фоне Халка.

Кроме того, Ломаченко в рамках продвижения своего следующего поединка побывал на эфире американского телеканала ESPN: 

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На кону поединка будут стоять чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон: мужская индивидуальная гонка сегодня не состоится
02 Арум сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Педраса
03 Уайлдер сломал руку перед поединком с Фьюри
04 В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
05 Умер известный немецкий боксер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь