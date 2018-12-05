"Наш супергерой": Ломаченко посетил офис компании Marvel

Новости спорта: В ближайший уик-энд Василий Ломаченко проведет чемпионский бой.

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко завершил свой тренировочный лагерь, посвященный бою против пуэрториканца Хосе Педрасы. После тяжелого тренировочного процесса у Василия появилось время на посещение разного рода мероприятий. В частности Хай-тэк посетил чемпионский бой Гвоздик - Стивенсон. Теперь, украинский чемпион встретился лицом к лицу с супергероями Marvel.

На одном из фото, выложенных в Сети, Василий позирует на фоне Халка.

Кроме того, Ломаченко в рамках продвижения своего следующего поединка побывал на эфире американского телеканала ESPN:

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На кону поединка будут стоять чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе.