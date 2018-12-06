Гвоздик и Тедди Атлас отдали должное Анатолию Ломаченко

Новости спорта: Александр Гвоздик и Тедди Атлас после победы украинца над Адонисом Стивенсоном отметили тренерскую работу Анатолия Ломаченко.

1 декабря в Квебеке состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супер бой Гвоздик - Стивенсон. Украинец сумел нокаутировать 41-летнего соперника в 11-м раунде и завоевать чемпионский титул WBC в полутяжелом весе. "Гвоздь" в первые боксировал под руководством нового главного тренера - американца Тедди Атласа.

После боя состоялась традиционная пресс-конференция, в ходе которой Тедди Атлас и Александр Гвоздик отдали должное тренерскому мастерству Анатолия Ломаченко - отца и тренера другого украинского чемпиона мира Василия Ломаченко. Гвоздик отметил, что именно "Папаченко" привил победный менталитет сборной Украины по боксу на Олимпийских играх в Лондоне. Кроме того, похвала Ломаченко-старшему досталась и от знаменитого тренера Тедди Атласа.

Напомним, 8 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный бой в легком весе против Хосе Педрасы из Пуэрто-Рико.