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В США арестовали чемпиона мира по версии WBO

В США арестовали чемпиона мира по версии WBO
10:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Известный американский боксер в штате Род-Айленд был арестован за незаконное хранения оружия.

В штате Род-Айленд, США был арестован чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде, сообщает boxingscene.

Автомобиль Деметриуса Андраде привлек внимание патрульной полиции после того, как тот заблокировал движение на дороге ради общения с мужчиной из другого автомобиля.

Офицер полиции сообщил, что боксер во время беседы заметно нервничал и посматривал на свой рюкзак, в котором во время обыска был обнаружен пистолет Glock 19 без разрешения на ношение.

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Андраде пытался оправдаться, что пистолет необходим в целях безопасности, но это не убедило представителя полиции, который арестовал 30-летнего боксера.

Чемпиону мира предъявили обвинения в незаконном хранении оружия, но позже суд принял решение отпустить Андраде под залог.

Последний бой дляя Деметриуса Андраде завершился победой над Уолтером Каутондокву (17-1, 16 КО), что позволило ему стать чемпионом мира в среднем весе.

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США, Бокс, WBO, Деметриус Андраде, Средний вес.
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