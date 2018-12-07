В США арестовали чемпиона мира по версии WBO

Новости спорта: Известный американский боксер в штате Род-Айленд был арестован за незаконное хранения оружия.

В штате Род-Айленд, США был арестован чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде, сообщает boxingscene.

Автомобиль Деметриуса Андраде привлек внимание патрульной полиции после того, как тот заблокировал движение на дороге ради общения с мужчиной из другого автомобиля.

Офицер полиции сообщил, что боксер во время беседы заметно нервничал и посматривал на свой рюкзак, в котором во время обыска был обнаружен пистолет Glock 19 без разрешения на ношение.

Андраде пытался оправдаться, что пистолет необходим в целях безопасности, но это не убедило представителя полиции, который арестовал 30-летнего боксера.

Чемпиону мира предъявили обвинения в незаконном хранении оружия, но позже суд принял решение отпустить Андраде под залог.

Последний бой дляя Деметриуса Андраде завершился победой над Уолтером Каутондокву (17-1, 16 КО), что позволило ему стать чемпионом мира в среднем весе.