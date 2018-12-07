Гвоздик: Знаю, это грустно, но в то же время это моя работа

Новости спорта: Украинец пожелал Адонису скорейшего выздоровления.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о недавнем поединке с Адонисом Стивенсоном, после которого канадец был госпитализирован и перенес операцию.

"Это бокс, то же самое могло произойти и со мной. Знаю, это грустно, но в то же время это моя работа и я делал на ринге то, что должен был делать, так же как и он. Так совпало, что такое произошло в нашем бою. Я желаю Адонису скорейшего выздоровления", — приводит слова Александра Гвоздика портал Boxingtalk.

Напомним, Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде.