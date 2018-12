Ломаченко и Педраса сделали вес

В главном бою вечера бокса на арене Madison Square Garden Theater чемпион WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко попытается впервые в карьере объединить титулы. Противостоять "Хай-Теку" будет пуэрториканский боксер, чемпион WBO в легком весе Хосе Педраса.

Накануне поединка бойцы прошли процедуру взвешивания и сделали вес (лимит 61,2 кг, - прим. ред.). Василий Ломаченко, как и его соперник, показали вес 60.8 кг.

Отметим, на церемонии взвешивания Ломаченко неистово поддерживал Александр Усик:

После взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов, в ходе которой Ломаченко дал понять, что не дает шансов Педрасе.

"No no no" from @VasylLomachenko at weigh in#LomaPedraza #boxing pic.twitter.com/skKxNC3Uyu

— przemek garczarczyk (@garnekmedia) 7 декабря 2018 г.