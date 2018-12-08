Бокс: промо боев Беринчика и Малиновского (Видео)

Новости спорта: Промо боев Беринчика и Малиновского в вечере бокса 22 декабря в Броварах.

Промоутерская компания К2 Promotions Ukraine представила промо-видео, посвященное вечеру бокса, в рамках которого чемпион WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) сразится за пояс WBO International с филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 KO), а чемпион Европы по версии WBO Олег Малиновский (23-0, 7 КО) будет защищать свой титул.

Напомним, событие пройдет в Броварах 22 декарбя. Также в рамках этого вечера бокса свои бои проведут Мишико Беселия (18-0, 12 КО), Макс Бурсак (34-5-1, 15 КО) и Дмитрий Митрофанов (2-0-1, 1 КО).